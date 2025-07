Tennis, Circuito Emilia Romagna Junior Tour: i risultati

Avanza la tappa al Tennis Club Viserba: il torneo è riservato alle caategorie Under 10.12-14, in campo 121 giocatori nei sei tabelloni in programma

A cura di Redazione 14 luglio 2025 01:11

Il Tennis Club Viserba

Condividi