Tennis Club Viserba sconfitto 4-2 nel primo turno dei play-out di A2

Per i romagnoli, ancora con formazione rimaneggiata, un ko non senza rimpianti. Inizio subito in salita per la squadra riminese

Il Tennis Club Viserba sconfitto 4-2 sui campi del Circolo Colle degli Dei di Velletri. Si trattava del primo turno dei play-out del campionato di A2 maschile, per i romagnoli, ancora con formazione rimaneggiata, è arrivata una sconfitta non senza rimpianti. Inizio subito in salita per la squadra riminese, ancora senza il n.2 Alberto Bronzetti infortunato.

Luca Fantini si rivela un ostacolo insormontabile per Nicola Filippi, ci pensa un ritrovato Samuel Zannoni, in ripresa dopo l’infortunio, a ristabilire la parità battendo alla distanza Gabriele Deriu. Nel confronto tra i numeri 1 Manuel Mazza, al rientro anche lui dopo un infortunio, ha ceduto a Francesco Ferrari, stessa sorte per Jacopo Emanuele Riccardi contro Luca Perica. L’esito del confronto è stato deciso dai doppi, vinti uno per parte e così il team laziale si è aggiudicato il confronto e con esso la salvezza in A2. Peccato perché dopo la vittoria di Zannoni-Riccardi, Filippi-Bartoli hanno ceduto solo al super tie-break del terzo set il loro confronto, quindi bastava poco per arrivare al doppio di spareggio.

La formula dei play-out prevede che la squadra vincitrice del 1° turno ottenga direttamente la salvezza, per la sconfitta, quindi per il Tc Viserba, si apre ora il confronto di 2° turno contro l’St Bassano del Grappa in programma domenica.

I parziali: Luca Fantini-Nicola Filippi 6-3, 6-1, Samuel Zannoni-Gabriele Deriu 4-6, 6-1, 6-0, Francesco Ferrari-Manuel Mazza 6-3, 6-2, Luca Perica-Jacopo Emanuele Riccardi 6-4, 6-2. Doppi: Zannoni-Riccardi b. Ferrari-Fantini 6-3, 7-5, Deriu-Perica b. Filippi-Bartoli 6-4, 6-7 (3), 10-