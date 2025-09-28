Tennis, Ct Viserba: quarti per Paladini, Palumbo e Fabbri

Avanzano le prequalificazioni Ibi di quarta categoria maschili. E’ il circuito nazionale che porterà al Master di Roma in contemporanea agli Internazionali d’Italia.

Jacopo Paladini (Galimberti Tennis Team), Gianmarco Palumbo (Gt Rivazzurra) e Romeo Fabbri (Tc Viserba) sono i primi giocatori che si qualificano per i quarti di finale nel torneo nazionale di prequalificazione Ibi di 4° categoria maschile, singolare e doppio, in corso sui campi del Tennis Club Viserba. E’ il circuito nazionale che porterà al Master di Roma in contemporanea agli Internazionali d’Italia.

2° turno: Jacopo Paladini (4.2)-Enrico Bianconi (4.3) 5-0 e ritiro, Enrico Maiola (4.2)-Gianluigi Bardeggia (4.2) 6-2, 6-3.

3° turno: Lorenzo Salvoni (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-3, Fulvio Fracassi (4.2)-Marco Sartini (4.4) 6-4, 6-1, Samuele Cardinali (4.3)-Alessandro Lombardini (4.2) 6-2, 6-3, Francesco Semprini (4.3)-Davide Pianini (4.2) 6-4, 6-4, Matteo De Angeli (4.3)-Franco Ubalducci (4.2) 6-1, 6-2.

Ottavi: Romeo Fabbri (4.2)-Fulvio Fracassi (4.2) 6-0, 6-3, Gianmarco Palumbo (4.1, n.4)-Alberto Amadio (4.2) 6-3, 6-0, Jacopo Paladini (4.2)-Paolo Briolini (4.1, n.7) 7-5, 7-5.

Nel doppio n.1 Alberto Amadio-Milano, n.2 Cenci-Prioli.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.