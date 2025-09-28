Altarimini

Tennis, Ct Viserba: quarti per Paladini, Palumbo e Fabbri

Avanzano le prequalificazioni Ibi di quarta categoria maschili. E’ il circuito nazionale che porterà al Master di Roma in contemporanea agli Internazionali d’Italia.

A cura di Stefano Ferri Redazione
28 settembre 2025 10:34
Tennis, Ct Viserba: quarti per Paladini, Palumbo e Fabbri - Il Tennis Club Viserba
Il Tennis Club Viserba
Rimini
Sport
Condividi

Jacopo Paladini (Galimberti Tennis Team), Gianmarco Palumbo (Gt Rivazzurra) e Romeo Fabbri (Tc Viserba) sono i primi giocatori che si qualificano per i quarti di finale nel torneo nazionale di prequalificazione Ibi di 4° categoria maschile, singolare e doppio, in corso sui campi del Tennis Club Viserba. E’ il circuito nazionale che porterà al Master di Roma in contemporanea agli Internazionali d’Italia.

2° turno: Jacopo Paladini (4.2)-Enrico Bianconi (4.3) 5-0 e ritiro, Enrico Maiola (4.2)-Gianluigi Bardeggia (4.2) 6-2, 6-3.

3° turno: Lorenzo Salvoni (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-3, Fulvio Fracassi (4.2)-Marco Sartini (4.4) 6-4, 6-1, Samuele Cardinali (4.3)-Alessandro Lombardini (4.2) 6-2, 6-3, Francesco Semprini (4.3)-Davide Pianini (4.2) 6-4, 6-4, Matteo De Angeli (4.3)-Franco Ubalducci (4.2) 6-1, 6-2.

Ottavi: Romeo Fabbri (4.2)-Fulvio Fracassi (4.2) 6-0, 6-3, Gianmarco Palumbo (4.1, n.4)-Alberto Amadio (4.2) 6-3, 6-0, Jacopo Paladini (4.2)-Paolo Briolini (4.1, n.7) 7-5, 7-5.

Nel doppio n.1 Alberto Amadio-Milano, n.2 Cenci-Prioli.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini