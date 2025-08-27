Tennis, da giovedì l'Open del Ct Cicconetti

Nicola Ravaioli e Tommaso Filippi i giocatori da battere

Scatta domani sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Sono 42 i giocatori al via, tra i big vanno sicuramente menzionati i 2.5 forlivesi Nicola Ravaioli e Tommaso Filippi, seguiti dai 2.6 Diego Zanni, Luca Bartoli, Mattia Benedetti e Federico Baldinini, a seguire i 2.7 Mattia Muraccini, Matvii Lemishko, Enea Vinetti, Alessandro Califano e Gabriele Sgroi. Si parte con la sezione di 3° nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Enea Carlotti, Pietro Rinaldini, Filippo Fracassi ed Alessandro Pesaresi, ed al 3.2 Mattia Sartoni.

Si tratta di un torneo ormai tradizionale, che terrà banco fino al 7 settembre.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.