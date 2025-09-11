Tennis, doppietta di Marta Lombardini nel “Rimini Cup”

ottavi in singolare e finale in doppio con Camilla Gennaro. Brillano anche la tedesca Eva Merie Voracek, Francesca Gandolfi e la ceka Linda Sevcikova

E’ stata un’ottima giornata per Marta Lombardini sui campi di casa, al Tennis Club Viserba dove è in pieno svolgimento la “Rimini Cup”, il torneo Itf Women’s Tour dotato di un montepremi di 15.000 dollari. La riminese, entrata in tabellone con una wild-card, ha prima battuto Caterina Odorizzi nel match di primo turno in singolare, poi ha conquistato la finale in doppio in coppia con Camilla Gennaro.

Partiamo dal singolare. In un match complicato in avvio, quando la 23enne trentina di Tuenno si è portata avanti sul 3-1 sfruttando anche la tensione dell’avversaria, la romagnola dal 4° game ha liberato il braccio e con il suo tennis molto potente e solido si è portata avanti 5-3. Non aveva fatto i conti però con la tenacia e la determinazione della portacolori dell’Ata Battisti di Trento che è risalita fino al 5-5, prima di subire un nuovo break della riminese. Secondo set tutto in discesa per la portacolori del Tc Viserba, che è volata sul 4-1 e poi ha chiuso tra gli applausi all’8° game. Domani match certamente più impegnativo per la riminese che affronta la n.2 del seeding, Francesca Pace, una giocatrice figlia d’arte, visto che il padre è anche il suo coach, il maestro Massimiliano Pace, la madre è Irina Spirlea, ex n.7 del mondo nel 1997. Ma per la riminese in serata è arrivata anche la finale in doppio, in coppia con Camilla Gennaro in un match molto combattuto.

Tra le note tecniche della giornata al Tennis Club Viserba il derby tra le sorelle Dessolis, vinto da Barbara su Marcella, entrata come lucky-loser, ed il successo della 27enne ceka Linda Sevcikova, che si allena a Cattolica alla Galimberti Tennis Academy, su Lavinia Sophia Cacace Gismondi. Notevole l’esordio a Viserba della numero uno del seeding, Eva Marie Voracek che non ha dato scampo a Gloria Ceschi e domani affronta negli ottavi la qualificata Anne Schaefer nel derby tedesco.

Risultati, 1° turno: Marta Lombardini (wild-card)-Caterina Odorizzi 7-5, 6-2, Laura Boehner (Ger)-Ylenia Zocco (wild-card) 6-2, 6-4, Laia Petretic (Fra, n.8)-Gloria De Santis (wild-card) 4-6, 6-2, 6-1, Barbara Dessolis-Marcella Dessolis (lucky-loser) 6-4, 6-3, Linda Sevcikova (Cze, n.5)-Lavinia Sophia Cacace Gismondi (qualificata) 6-3, 6-2, Eva Marie Voracek (Ger, n.1)-Gloria Ceschi 6-1, 6-2, Francesca Gandolfi (qualificata)-Greta Rizzetto (qualificata) 6-1, 6-2.

Doppio, semifinali: Sevcikova-Voracek (n.2) b. Barbara e Marcella Dessolis (n.3) 7-5, 6-1, Gennaro-Lombardini b. Pace-Boehner (Ita-Ger, n.1) 2-6, 6-3, 10-8.