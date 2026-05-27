Tennis, il novafeltriese Alex Podestà è campione regionale Tpra Super Green

Ha superato il quotato avversario, Mattia Spallanzani

Alex Podestà del Circolo Tennis Novafeltria è il nuovo campione regionale Tpra Super Green. Nello scorso weekend, al Circolo Tennis Sport Education di Bologna, ha superato il titolato avversario, Mattia Spallanzani del Circolo Tennis Reggio Emilia, con il punteggio di 6 a 2, coronando un anno di successi nei tornei provinciali. Soddisfazione anche in campo femminile, con Noemi Cupi, nella competizione green, che ha ceduto solo in finale.

"Gratificazione per lei, la nostra campioncina, ai suoi primi tornei. Gratificazione per il nostro circolo che, da anni, sopperisce alle problematiche strutturali degli impianti, con il lavoro, la passione e l’impegno di tutti. Un plauso anche al Maestro Lino Piscaglia che ha accompagnato e assistito Alex, Noemi e tutti gli altri giovani, nei vari tornei disputati, con importanti e significativi risultati", si legge in una nota del Circolo Tennis.