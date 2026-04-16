Tennis, la nuova avventura del Tc Viserba in B1 maschile

Domenica l’esordio in casa contro il Ct Napoli

Inizia una nuova prestigiosa avventura per il Tennis Club Viserba che da domenica affronterà il campionato di serie B1 maschile. Un torneo di notevole spessore tecnico che vedrà scendere in campo giocatori che spesso alternano attività internazionale a quella nazionale. Oggi nella Club House del Circolo è andata in scena la conferenza stampa di presentazione, preceduta da un momento di raccoglimento chiesto dal presidente Fabio De Santis nel ricordo di un amico straordinario del Tc Viserba, Gabriele Righini, deceduto lunedì e di cui oggi si sono svolti i funerali.

Poi De Santis è entrato nel merito della prossima B1: “Saremo impegnati in un campionato importante, un campionato nazionale che ci vedrà impegnati contro corazzate, in fondo non c’è tutta questa differenza tra B1 e A2 (la categoria dalla quale proviene il TC Viserba, ndr.), noi lo onoreremo come tutti gli anni, facendo il massimo e portando i nostri colori in giro per l’Italia, domenica si parte con la sfida casalinga contro il Ct Napoli”. In rappresentanza dell’amministrazione comunale c’era l’assessora Francesca Mattei che ha giocato a tennis ad un certo livello proprio sui campi del Tc Viserba: “Ho iniziato quando avevo sei anni, è un indice del fatto che proprio su un campo da tennis sono una cresciuta dal punto di vista sportivo ed umano, dai 6 anni fino ai 17-18, ora vedo qualche nome di mie coetanee, qualche volta ci siano allenati insieme. Il Tc Viserba è un luogo di eccellenza per tutta Rimini, un luogo dove si è sempre dato spazio alla crescita, dove si respira uno spirito di squadra. Il tennis è uno dei pochi sport dove non c’è alcun tipo di contatto se non la stretta di mano, fa parte della formazione. Vi ringrazio a nome dell’amministrazione, non sono una grande giocatrice, ma sicuramente una brava tifosa”.

Il maestro e capitano Marco Mazza ha sottolineato: “Quest’anno si profila un campionato veramente difficile, ci sono squadre di grande livello, giocatori di classifica 2.1 e 2.2, metteremo tutto il nostro impegno per dare del filo da torcere a tutti, faremo di tutto per mantenere la categoria, Abbiamo giovani da inserire come William Di Marco, oltre a Luca Bartoli, Alessandro Canini, Jacopo Emanuele Riccardi, Diego Zanni, Marco De Rossi e Samuel Zannoni, abbiamo perso due pedine importanti (Alberto Bronzetti e Manuel Mazza, ndr.), ma abbiamo ragazzi che hanno viglia di fare”.

Gli ha fatto eco il maestro ed anche lui capitano Luca Gasparini: “Mi ha fatto piacere sentire l’assessora parlare di crescita personale, i ragazzi sono in una fase importante di crescita, tutto il gruppo porta avanti questo aspetto ed io sono contento di fare parte di questo gruppo, sono molto vicino a Marco, io soprattutto sono per la formazione della persona”. La parola torna a Fabio De Santis: “La formula prevede sette squadre al via, faremo tre match in casa e tre fuori, il livello è altissimo, si parte domenica, dopo sette giornate le prime tre giocheranno i play-off, la quarta rimarrà in categoria, le quinte e le seste giocheranno i play-out, l’ultima retrocederà in B2”. Marco Mazza non ha dubbi: “Nelle varie squadre che affronteremo troveremo diversi giocatori ostici come Fabrizio Karol Pio Osti di Napoli, nel Rovereto c’è Nicola Vidal, troveremo tanti 2.1 e tanti 2.2, ci sono due squadre che hanno lo stesso livello del nostro, il Ct Rovereto che purtroppo affronteremo sul cemento, ed il Montekatira di San Gregorio (Catania)”.

L’assessora Mattei ha aggiunto: “Per il tennis è buon periodo, ma non si può sopravvivere solo con le mode, è un impegno da coltivare con passione e costanza, il mio invito è cavalcare il momento favorevole per avvicinare quanti più ragazzi e ragazze al tennis e coltivare con loro un rapporto di passione”. Presenti anche due giocatori, Alessandro Canini: “Siamo qui, ce la metteremo tutta, ho voglia di confrontarmi, in campo lotteremo fino all’ultimo punto”. Poi Luca Bartoli: “Non vediamo l’ora, scenderemo in campo già questa domenica, quest’anno il gruppo sarà la forza in più”. Il presidente Fabio De Santis ha chiuso la conferenza stampa con i programmi del TC Viserba: “Abbiamo portato avanti un progetto speciale per le categorie fragili partendo con la terza età, proseguendo con sei ragazzi segnalati dai servizi sociali del Comune, ragazzi che non avevano accesso allo sport e li abbiamo inseriti uno solo in ogni classe già formata, finiremo con la parta estiva dedicata al tennis in carrozzina, anche in questo caso la rete sociale di Rimini ci sta dando una mano. Naturalmente continueremo ad organizzare tutti i nostri classici tornei, il Memorial “Cristian Cavioli”, il Memorial “Sandrino Boschetti”, i tornei Tpra e poi il torneo nazionale Under, che per noi è motivo di orgoglio, per finire nel modo più mediatico, la punta dell’iceberg rappresentata dall’Itf da 15.000 dollari a settembre, il coronamento della nostra stagione”.