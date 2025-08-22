Tennis, memorial Cavioli: brillante esordio nel main-draw per Luca Butti

Nel torneo Open femminile al Ct Viserba semifinali per Anna Pierini e Greta Vagnini

Si giocano i match del tabellone finale nel torneo Open maschile del Tennis Club Viserba, un torneo che appare più un Future, per la qualità degli iscritti, che una rassegna di carattere nazionale. Si tratta del tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi.

Nel tabellone di 3° si qualificano Edoardo Federico Manfredi (Tc Viserba), Pietro Rinaldini (Ct Rimini) ed Alessandro Pesaresi (Tc Riccione), nel tabellone finale brillante esordio per Luca Butti (Tc Riccione).

4° turno: Michele Tonti (3.3)-Frederick Cortesi (3.2) 7-5, 6-1, Alberto Maria Mami (3.2)-Leonardo Carioni (3.3) 6-4, 6-2.

Turno di qualificazione: Gianfilippo Falconi (3.2)-Andrea Monti (3.1, n.9) 6-2, 7-5, Leonardo Baldoni (3.1, n.10)-Emanuele Bonfatti (3.2) 6-1, 6-1, Edoardo Federico Manfredi (3.1, n.2)-Luca Lorenzi (3.3) 6-4, 6-4, Pietro Rinaldini (3.1, n.3)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-1, 6-3, Alessandro Pesaresi (3.1, n.7)-Francesco Pazzaglini (3.3) 6-4, 6-1.

Si qualificano per il tabellone finale anche Alessandro Ferrari (3.1, n.1) ed Emanuele Ascani (3.4).

1° turno del tabellone finale: Luca Butti (2.8)-Jacopo Montoneri (3.2) 6-3, 6-1.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

Intanto si avvia alle battute finali, sempre sui campi del Tc Viserba, il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba partito sabato, dotato di 1000 euro di montepremi.

La prima giocatrice che ha conquistato le semifinali è stata la pesarese Anna Pierini (Coopesaro Tennis), raggiunta da Greta Vagnini che si è aggiudicata il derby del Tc Viserba su Viola Amati nei quarti.

Quarti: Anna Pierini (2.6)-Camilla Fabbri (2.6, n.4) 6-2, 6-3, Greta Vagnini (2.6, n.3)-Viola Amati (2.8) 6-2, 6-4. Nella finale del tabellone a conclusione di 3° successo della 3.2 ravennate Diamante Campana (Ct Zavaglia) in finale sulla 3.1 Clara Marzocchi (Tc Ippodromo) per 6-3, 6-1.