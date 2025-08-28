Tennis, Memorial Cavioli: oggi le semifinali dalle ore 17

Al rush finale il torneo Open maschile del Tennis Club Viserba. Oggi alle 17 va in scena la prima semifinale Rastelli-Morolli, alle 19 Baldinini-Mateo Martinez

Al rush finale il torneo Open maschile del Tennis Club Viserba, il tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi. Si fermano in semifinale i primi due del seeding, reduci da infortuni si sono ritirati sia Manuel Mazza (n.1), sia Alberto Bronzetti (n.2). In semifinale Francesco Rastelli (Ct Bologna), il riminese Alberto Morolli (Ct Rovereto), Nicolas Mateo Martinez (Riviera Tennis Club), maestro alla Galimberti Tennis Academy, e Federico Baldinini (Ten Sport Center). Oggi alle 17 va in scena la prima semifinale Rastelli-Morolli, alle 19 Baldinini-Mateo Martinez.

Quarti: Francesco Rastelli (2.4, n.8)-Manuel Mazza (2.1, n.1) 5-0 e ritiro, Alberto Morolli (2.3, n.5)-Nicola Filippi (2.3, n.4) 5-7, 7-6, 14-12, Nicolas Mateo Martinez (2.3, n.3)-Samuel Zannoni (2.4, n.6) 6-2, 6-3, Federico Baldinini (2.6)-Alberto Bronzetti (2.1, n.2) 3-1 e ritiro.

Tabellone a conclusione di 3°, quarti: Gianfilippo Falconi (3.2)-Emanuele Ascani (3.4) 6-3, 6-7, 10-6.