Tennis, Memorial Cavioli”: terzo turno per Pesaresi, Zanuccoli Savini e Vinetti
L'Open maschile del Tennis Club Viserba appare più un Future, per la qualità degli iscritti, che una rassegna di carattere nazionale.
Si giocano i match del tabellone finale nel torneo Open maschile del Tennis Club Viserba, un torneo che appare più un Future, per la qualità degli iscritti, che una rassegna di carattere nazionale. Si tratta del tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi. Approdano al 3° turno Alessandro Pesaresi (Tc Riccione), Andrea Zanuccoli (Pol.2000 Cervia), Beniamino Savini (Tc Ippodromo Cesena) ed Enea Vinetti (Ten Sport Center).
2° turno del tabellone finale: Alessandro Pesaresi (3.1)-Alessandro Manco (2.8) 0-6, 6-3, 10-8, Andrea Zanuccoli (2.8)-Luca Butti (2.8) 6-1, 6-2, Beniamino Savini (2.8)-Alessandro Ferrari (3.1) 6-0, 6-2, Alberto Nicolini (2.7)-Edoardo Federico Manfredi (3.1) 6-4, 6-0, Enea Vinetti (2.7)-Gianfilippo Falconi (3.2) 6-1, 6-1, Riccardo Piccolo (2.8)-Leonardo Baldoni (3.1) 6-4, 6-2,.