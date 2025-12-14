Tennis, Memorial Serafini: avanti Palumbo, Sanchioni, Simoncelli e Briolini
Al Tennis Club Riccione primi match del torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi
Primi match sui campi del Tennis Club Riccione per la settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi che si concluderà il 31 dicembre con la finale. Si qualificano per il tabellone di 3°, tra gli altri, Gianmarco Palumbo, Claudio Sanchioni, Alessio Simoncelli e Paolo Briolini.
Risultati, 2° turno tabellone di 4°: Alessandro Giannini (4.2)-Thomas Guidi Zoffoli (4.2) 7-5, 6-3, Daniele Mastromattei (4.1)-Jacopo Paladini (4.2). Turno di qualificazione: Gianmarco Palumbo (4.1, n.4)-Andrea Bonetti (4.1) 4-1 e ritiro, Claudio Sanchioni (4.1)-Adriano Amadio (4.1) 4-6, 6-4, 14-12, Alessio Simoncelli (4.1)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-1, 6-0, Federico Romani (4.1)-Sandro Grossi (4.1, n.3) 6-4, 7-6, Alessandro Mucelli (4.1)-Alessandro Bernardi (4.1) 6-1, 6-1, Paolo Briolini (4.1, n.2)-Martin Gamero Mariano (4.2) 6-4, 1-6, 11-9.