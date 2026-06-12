Tennis, nel Super Next Gen brillano Cortesi, Butti e Giovagnoli
Al Tc Riccione nel femminile quarti per Sparnacci, semifinali per Stagni
Si avvia al rush finale sui campi del TennisClub Riccione la terza tappa stagionale del circuitoUnder 16-18 Super Next Gen. Domani (dalle 11) èprevisto il doppio turno nel maschile, quarti la mattinae semifinali nel pomeriggio, finali domenica dalle 11.Nel maschile conquistano gli ottavi Frederick Cortesi,allievo della Galimberti Tennis Academy, e Luca Butti,in gran spolvero sui campi di casa.
Maschile, tabellone finale, 5° turno: FrancescoZaffanella-Leonardo Capogrossi 6-0, 6-3, Vincenzo Coppi-Alessandro Ferrari 6-3, 6-4, Raffaele Faccioli-Andrea Tinarelli 1-6, 7-6 (4), 10-4, Gabriele Viselli-Francesco Muratori 6-3, 6-2, Edoardo Huber Moretti-Diego Cencini 6-2, 6-0, Alessandro Pesaresi-Tommaso Padovan 6-3, 4-6, 10-8, Dario Zamagna-Enea Carlotti 7-6 (4), 6-46° turno: Marco Giovagnoli-Giovanni MicheleGiacopuzzi (n.7) 6-3, 7-5, Matteo Modenese (n.8)-Giulio Zamboni Campadelli 7-6 (4), 6-4, FrederickCortesi-Beniamino Savini (n.9) 6-4, 6-3, MarcoSommacal (n.4)-Vincenzo Coppi 7-6, 6-3, Luca Butti-Gianmaria Baisi 6-2, 6-7 (4), 10-8, Elio Testi (n.6)-Gabriele Viselli 3-6, 6-1, 11-9. Ottavi anche per MatviiLemishko e Giacomo Fabbri.Nel femminile quarti per Francesca Sparnacci (TcRiccione), semifinali per Agnese Stagni (TcIppodromo) che ha battuto al tie-break del 3° setVittoria Muratori (Tc Riccione).Ottavi: Anna Manfrin (n.3)-Giada Palmucci 6-1, 6-1,Matilde Dall’Antonia (n.1)-Maria Dayana Mocanu 6-3,
6-2, Beatrice Bruni Lotti-Rebecca Galazzi 6-1, 4-6, 10-4, Gioia Bonomi (n.4)-Carlotta Venera 6-2, 3-6, 10-8,Francesca Sparnacci-Gaia Arada (n.5) 6-3, 6-7 (4),10-7, Francesca Montorsi (n.6)-Gioia Angeli 6-4, 6-4,Vittoria Muratori-Emma Lanzoni 6-4, 6-2, AgneseStagni (n.2)-Viola Amati 6-4, 6-3.Quarti: Agnese Stagni-Vittoria Muratori 4-6, 6-0, 7-6(10).Ci sono tutti gli ingredienti per vedere dell’ottimotennis in prospettiva, con i talenti romagnoli in poleposition, nella bella cornice organizzativa del TennisClub Riccione guidato dal presidente Moreno Pecci.
Il giudice di gara è Simone Lusini.Per maggiori informazioni: contattare Alessandro Giuliani alnumero 347 2242635.