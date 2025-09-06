Tennis, Open al Cicconetti: in finale Ravaioli e Filippi
Sarà un derby tra due giocatori del Forum Tennis Forlì a decidere (domenica, dalle 17) il vincitore del torneo nazionale organizzato dal Ct Cicconetti
Sarà un derby tra due giocatori del Forum Tennis Forlì, Tommaso Filippi e Nicola Ravaioli, a decidere domani (domenica, dalle 17) il vincitore del torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, dotato di 1500 euro di montepremi.
In semifinale Nicola Ravaioli ha superato con un doppio 6-4 Diego Zanni (Tc Viserba), mentre Tommaso Filippi ha regolato in una bella sfida giovanile Diego Orlando (Ten Sport Center).
Quarti: Nicola Ravaioli (2.5, n.1)-Luca Bartoli (2.6) 6-2, 6-2, Diego Zanni (2.6, n.4)-Enea Vinetti (2.7) 6-0, 6-2, Tommaso Filippi (2.5, n.2)-Federico Baldinini (2.6) 7-5, 6-1, Diego Orlando (2.8)-Mattia Benedetti (2.6, n.3) 2-6, 6-1 e ritiro. Semifinali: Ravaioli-Diego Zanni 6-4, 6-4, Filippi-Orlando 6-3, 6-2.
Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.