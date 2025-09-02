Tennis, Open Cicconetti: avanti Savini, Fracassi, Sartoni, Muraccini e Muratori
I risultati del torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi
Avanza sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini per il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi.
In bella evidenza all’esordio nel tabellone finale Beniamino Savini (Tc Ippodromo), Filippo Fracassi (Ct Rimini) e Mattia Sartoni (Tc Faenza), al 3° turno il sammarinese Mattia Muraccini (Tc Valmarecchia) e Riccardo Muratori (Ct Rimini).
Tabellone finale, 1° turno: Beniamino Savini (2.8)-Alessandro Pesaresi (3.1) 6-3, 6-4, Filippo Fracassi (3.1)-Leone Spadoni (2.8) 6-2, 6-4, Mattia Sartoni (3.2)-Luca Butti (2.8) 3-6, 6-4, 6-3. 2° turno: Mattia Muraccini (2.7)-Pietro Vagnini (2.8) 6-3, 6-3, Riccardo Muratori (2.8)-Enea Carlotti (3.1) 6-2, 6-3.
Si tratta di un torneo ormai tradizionale, che terrà banco fino al 7 settembre.
Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.