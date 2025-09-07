Tennis, Open Ct Cicconetti: hurrà di Nicola Ravaioli

In finale ha battuto il compagno di squadra del Forum tennis Forlì Tommaso Filippi

E’ stato un derby tra due giocatori del Forum Tennis Forlì, Tommaso Filippi e Nicola Ravaioli, a decidere oggi il vincitore del torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, dotato di 1500 euro di montepremi. Ha vinto la sfida tra amici Nicola Ravaioli che al termine di un match molto combattuto e giocato davanti ad una bella cornice di pubblico si è imposto per 3-6, 7-6, 6-2. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Giovanni Casadei.

In semifinale Nicola Ravaioli aveva superato con un doppio 6-4 Diego Zanni (Tc Viserba), mentre Tommaso Filippi ha regolato in una bella sfida giovanile Diego Orlando (Ten Sport Center).

Quarti: Nicola Ravaioli (2.5, n.1)-Luca Bartoli (2.6) 6-2, 6-2, Diego Zanni (2.6, n.4)-Enea Vinetti (2.7) 6-0, 6-2, Tommaso Filippi (2.5, n.2)-Federico Baldinini (2.6) 7-5, 6-1, Diego Orlando (2.8)-Mattia Benedetti (2.6, n.3) 2-6, 6-1 e ritiro. Semifinali: Ravaioli-Diego Zanni 6-4, 6-4, Filippi-Orlando 6-3, 6-2.

Il giudice di gara è stato Roberto Raffaelli che ha proceduto anche alle premiazioni, direttore di gara Renato Augusto Tosi.