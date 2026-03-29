Tennis, Open di Primavera: Avanzano Nardò, Cortesi e Scala

Entra nel vivo il torneo al Tennis Club Riccione (4000 euro di montepremi). Nel femminile brilla Francesca Sparnacci

Entra nella fase tecnicamente più importante il torneo nazionale Open di Primavera del Tennis Club Riccione, classica rassegna dotata quest’anno di 4.000 euro di montepremi.

Nel tabellone maschile conquistano il 5° turno Daniele Nardò, Frederick Cortesi e Nicholas Scala.

Maschile, tabellone finale, 3° turno: Mattia Muraccini (2.7)-Luca Grasso 6-7 (6), 6-4, 10-4, Davide Brunetti (2.7)-Federico Strocchi (2.6) 7-6 (6), 6-2, Alex Romano (2.7)-Sebastiano Tombolini (2.8) 6-1, 6-0, Simone Piraccini (2.7)-Giacomo Ercolani (2.8) 6-3, 5-7, 10-7, Beniamino Savini (2.7)-Leonardo Baldoni (2.8) 6-1, 6-3, Massimo Ruspaggiari (2.8)-Giacomo Bruzzi (2.7) 7-5, 6-1, Riccardo Marendon (2.6)-Andrea Valli (2.8) 4-6, 6-4, 10-8.

4° turno: Mattia Vergoni (2.6)-Emanuele Fedeli (2.7) 6-4, 6-4, Jacopo Emanuele Riccardi (2.6)-Edoardo Vallè (2.8) 6-1, 6-2, Davide Nardò (2.6)-Alberto Maria Mami (2.8) 6-2, 6-2, Frederick Cortesi (3.1)-Mattia Selli (2.6) 7-5, 6-4, Nicholas Scala (2.7)-Matteo Magnaterra (2.6) 6-3, 5-7, 10-8,

Nel femminile le prime a qualificarsi per il tabellone finale sono state la 2.8 riminese Matilde Morri (Ct Rimini) e l’altra 2.8 Matilde Fini, seguite da Clara Marzocchi (Tc Ippodromo), Angie Bentini (Tc Faenza), la beniamina di casa Francesca Sparnacci che avanza con un bel “positivo” anche nel tabellone principale, e Giulia Mercuri (Riccardo Viola Tennis & Sports).

Turno di qualificazione: Clara Marzocchi (2.8, n.1)-Ginevra Baldazzi (3.2) 6-2, 6-0, Angie Bentini (2.8, n.2)-Lisa Pierini (3.1) 6-2, 6-2, Francesca Sparnacci (3.1)-Giorgia Marconi (2.8, n.3) 6-0, 7-5, Giulia Mercuri (2.8, n.4)-Angelica Bonetti (3.1) 6-4, 6-2.

Tabellone finale, 1° turno: Francesca Sparnacci (3.1)-Aurora Fabbri (2.7) 7-6 (4), 6-3.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.