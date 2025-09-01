Tennis, Open maschile del Ct Cicconetti: i risultati
Si qualificano Pesaresi, Carlotti, Fracassi e Sartoni. Nel tabellone finale esordio doc per Vagnini
Primi match sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini per il torneo nazionale Open maschile dotato di
1500 euro di montepremi. Dal tabellone di 3° si qualificano Alessandro Pesaresi, Enea Carlotti, Filippo Fracassi e Mattia Sartoni, nel main-draw esordio brillante per Pietro Vagnini (Tc Viserba) e Riccardo
Muratori (Ct Rimini).
Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Alessandro Pesaresi (3.1, n.4)-Alex Vincenzi (3.3) 6-7, 6-3, 10-6, Enea
Carlotti (3.1, n.1)-Emmanuele Bomba (3.3) 6-3, 6-1, Filippo Fracassi (3.1, n.3)-Giovanni Pecorari (3.2) 6-3, 6-2, Mattia
Sartoni (3.2, n.5)-Tommaso Zanzini (3.3) 6-3, 6-3. Si qualifica per il tabellone finale anche Pietro Rinaldini
(3.1, n.2).