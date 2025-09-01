Altarimini

Tennis, Open maschile del Ct Cicconetti: i risultati

Si qualificano Pesaresi, Carlotti, Fracassi e Sartoni. Nel tabellone finale esordio doc per Vagnini

A cura di Redazione
01 settembre 2025 10:15
Tennis, Open maschile del Ct Cicconetti: i risultati - Enea Carlotti e Riccardo Muratori
Enea Carlotti e Riccardo Muratori
Primi match sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini per il torneo nazionale Open maschile dotato di
1500 euro di montepremi. Dal tabellone di 3° si qualificano Alessandro Pesaresi, Enea Carlotti, Filippo Fracassi e Mattia Sartoni, nel main-draw esordio brillante per Pietro Vagnini (Tc Viserba) e Riccardo
Muratori (Ct Rimini).
Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Alessandro Pesaresi (3.1, n.4)-Alex Vincenzi (3.3) 6-7, 6-3, 10-6, Enea
Carlotti (3.1, n.1)-Emmanuele Bomba (3.3) 6-3, 6-1, Filippo Fracassi (3.1, n.3)-Giovanni Pecorari (3.2) 6-3, 6-2, Mattia
Sartoni (3.2, n.5)-Tommaso Zanzini (3.3) 6-3, 6-3. Si qualifica per il tabellone finale anche Pietro Rinaldini
(3.1, n.2).

