Tennis, partita con le qualificazioni la “Rimini Cup”

Nel torneo Itf Women’s Tour organizzato dal Tennis Club Viserba subito a segno Emma Valletta e Serena Paris

Partita con le qualificazioni, che hanno visto subito protagoniste alcune giocatrici locali, la terza edizione della “Rimini Cup”, il torneo Itf Women’s Tour organizzato dal Tennis Club Viserba, dotato di 15.000 dollari di montepremi. Avanza con una buona prova la ravennate Emma Valletta, a spese di una testa di serie, Allegra Fiorani, così come ha ben impressionato Serena Paris, giocatrice che si allena alla Galimberti Tennis Academy di Cattolica, rapide sconfitte invece, ma tanta esperienza a livello internazionale, per due giovani portacolori del Tc Viserba, Viola Amati e Maria Bianca Bovara, mentre la nazionale sammarinese Silvia Alletti ha combattuto a lungo contro l’olandese Charlotte Pikkaart prima di arrendersi al super tie-break del terzo set.

Intanto oggi è stato sorteggiato il tabellone finale che presenta, sin dal primo turno, interessanti sfide. Per la n.1 del seeding, la georgiana Sofia Shapatava esordio contro la slovena Alja Senica, Marta Lombardini, testa di serie n.7 affronta al 1° turno Sara Milanese, la portacolori del Tc Viserba, Evelyn Amati (wild-card) se la vede contro la lettone Elza Tomase (n.6), la tedesca Eva Marie Voracek (n.2) apre le ostilità contro Barbara Dessolis.

1° turno qualificazioni: Eleonora Alvisi (n.1)-Viola Amati (wild-card) 6-0, 6-0, Gloria De Santis (n.13)-Ginevra Mosi (wild-card) 6-0, 6-0, Federica Bilardo (n.2)-Carlotta Bassotti 6-2, 6-3, Celeste Faustini-Nikoletta Muller (Hun, n.16) 6-1, 6-0, Sveva Fumagalli-Mariia Dobrysheva (Ukr, n.3) 3-6, 6-1, 10-7, Alessia Antici (n.14)-Anna Lanciaprima 6-4, 2-0 e ritiro, Charlotte Pikkaart (Ned, n.5)-Silvia Alletti (wild-card) 6-3, 4-6, 10-7, Agnese Gentili (n.6)-Fabiola Marino 6-1, 6-1, Serena Paris (n.15)-Viola Cossari (wild-card) 6-0, 6-1, Anja Casari (n.7)-Maria Bianca Bovara (wild-card) 6-2, 6-0, Emma Valletta-Allegra Fiorani (n.11) 6-3, 6-2, Valentina Merku-Nala Kovacic (Slo, n.9) 4-6, 6-4, 12-10, Ginevra Parentini Vallega Montebruno (n.4)-Emilie Chablaix (Sui) 7-6 (2), 6-1, Veronika Kulhava (Cze, n.10)-Anna Tambelli 6-2, 6-3, Ginevra De Angelis-Ylenia Zocco (n.8) 7-5, 1-0 e ritiro.

La “prima” assoluta della Rimini Cup è andata in scena domenica sera nella bella cornice dell’ex Chiesa di Santa Maria ad Nives, in pieno centro storico. E’ stato il momento di presentazione del tabellone e delle giocatrici, diretto dal presidente del Tc Viserba, Fabio De Santis, con il direttore del torneo, l’esordiente Jacopo Montoneri.

In precedenza l’Itf Supervisor, Pier Luigi Grana, aveva sorteggiato il tabellone di qualificazione. Conferenza aperta da Roberta Frisoni, assessora regionale allo sport, e che ha visto l’intervento degli assessori comunali Francesco Bragagni e Michele Lari. Sono stati presentati i match delle qualificazioni e tutte le giocatrici del tabellone principale alle quali il Circolo ha fatto un omaggio. Come ha sottolineato il maestro Marco Mazza, direttore tecnico del Circolo, il livello si presenta molto alto sin dalle qualificazioni e sarà lo svolgimento stesso del torneo ha rivelare chi sarà l’erede di giocatrici del calibro di Jasmine Paolini, vincitrice dieci anni fa, oppure dell’austriaca Lilli Tagger che è scesa in campo nel 2024. Inutile nascondere che tra le giocatrici più attese c’è la beniamina di casa, Marta Lombardini, che partirà dal tabellone principale.