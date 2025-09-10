Tennis, Rimini Cup: semifinali per Lombardini-Gennaro

La pioggia condiziona il completamento del primo turno del singolare nel torneo Itf Women’s Tour organizzato dal Tennis Club Viserba

Giornata disturbata dalla pioggia nella “Rimini Cup”, il torneo Itf Women’s Tour organizzato dal Tennis Club Viserba (15.000 dollari di montepremi). Il programma è scattato solo a pomeriggio inoltrato e si è concentrato solo sui doppi, saltati otto match di singolare che rappresentavano il completamento del primo turno. Quindi come detto programma incentrato sui doppi, in particolare su tre match dei quarti di finale, dopo che la prima coppia che ha guadagnato le semifinali è stata quella formata da Barbara e Marcella Dessolis. Avanza sui campi di casa la riminese Marta Lombardini, portacolori proprio del Tc Viserba, che in coppia con Camilla Gennaro ha guadagnato le semifinali a spese del tandem n.4 del seeding, composto da Aurora Urso e Noemi Maines.

Avanza anche la coppia formata dalla tedesca Eva Marie Voracek e dalla ceka Linda Sevcikova, con quest’ultima che si allena a pochi chilometri di distanza da Viserba, alla Galimberti Tennis Academy di Cattolica. Nell’occasione la 27enne di Brno era seguita a bordo campo da coach Giacomo Polidori. Conquista le semifinali anche la coppia numero uno del seeding, formata da Boehner-Pace.

Facciamo un passo indietro all’ultimo match giocato martedì sera che ha visto il successo della numero 2 del seeding, Francesca Pace, che ha vinto un match sofferto su Denise Valente.

Il programma di domani (giovedì) prevede il completamento del primo turno del singolare. Sul campo n.3 si parte alle 12.30 con la sfida tra Marta Lombardini e Caterina Odorizzi, a seguire Gloria De Santis opposta alla francese Laia Petretic (n.8), non prima delle 19 Noemi Maines contro la colombiana Yuliana Lizarazo, sul campo n.2 si apre con il derby tra le sorelle Dessolis, Marcella e Barbara.

Il torneo si concluderà domenica, per sabato è previsto il doppio turno, quarti la mattina, semifinali al pomeriggio.

Risultati, 1° turno: Francesca Pace (n.2)-Denise Valente 6-2, 6-7 (4), 6-2.

Doppio, quarti: Voracek-Sevcikova (Ger-Cze, n.2) b. Reggianini-Adascalitei (Ita-Rou) 6-3, 6-1, Lombardini-Gennaro b. Urso-Maines (n.4) 6-3, 6-1, Boehner-Pace (Ger-Ita, n.1) b. Rizzetto-Gentili 7-5, 7-5.