Tennis, scatta sabato il torneo Open Memorial “Cristian Cavioli”

Sfida al vertice di alto livello al Tennis Club Viserba tra Manuel Mazza ed Alberto Bronzetti. Sono 82 i giocatori al via

Scatta domani (sabato) il torneo Open maschile del Tennis Club Viserba, un torneo che appare più un Future, per la qualità degli iscritti, che una rassegna di carattere nazionale. Si tratta del tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi che terrà banco fino al 30 agosto.

Sono 82 i giocatori al via, la lista dei big è piuttosto corposa visto che in cima al seeding ci sono i 2.1 Manuel Mazza ed Alberto Bronzetti, due giocatori targati Tc Viserba, a seguire i 2.3 Alberto Morolli, Nicola

Filippi, Nicolas Mateo Martinez ed i 2.4 Samuel Zannoni, Francesco Rastelli e Jacopo Fiorini. Si parte con il tabellone di 3° categoria nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Alessandro Ferrari, Edoardo Federico Manfredi, Pietro Rinaldini, William Di Marco, Enea Carlotti, Tommaso Mengoli, Alessandro Pesaresi, Pietro Tombari, Andrea Monti e Leonardo Baldoni.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

Intanto avanza, sempre sui campi del Tc Viserba, il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba partito sabato, dotato di 1000 euro di montepremi e che terrà banco fino al 22 agosto. In bella evidenza Letizia Giovagnoli (Ct Up Tennis) e la ravennate Diamante Campana (Ct Zavaglia).

Tabellone di 3°, 1° turno: Letizia Giovagnoli (4.2)-Maria Vittoria Marinelli (3.4) 7-5, 6-0.

2° turno: Diamante Campana (3.2, n.2)-Alida Romagnoli (3.4) 4-0 e ritiro. Avanza anche Ginevra Baldazzi (3.3).