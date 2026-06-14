Tennis, Super Next Gen: vincono Marco Giovagnoli ed Anna Manfrin

Sono i vincitori della terza tappa stagionale del circuito Under 16-18 Super Next Gen conclusa sui campi del Tc Riccione

Due match di grande intensità hanno suggellato la settimana con il tennis giovanile di qualità nella Perla Verde. Marco Giovagnoli ed Anna Manfrin sono i vincitori della terza tappa stagionale del circuito Under 16-18 Super Next Gen conclusa oggi sui campi del Tennis Club Riccione.

Il titolo maschile non si sposta dalla Romagna, l’anno scorso a trionfare fu il verucchiese, quest’anno è la volta del riminese Marco Giovagnoli. Il portacolori del Ct Massa classe 2010, che si allena alla Ravenna Tennis Academy, ha vinto in finale il derby romagnolo contro un altro giocatore molto interessante, il cesenate Gabriele Sgroi, classe 2008 portacolori del Ct Cesena.

Va detto che Sgroi è stato ad un passo dal successo visto che sul 7-5, 5-4 e servizio non ha concretizzato due match-point. Giovagnoli, oltre che solido ed efficace in campo, ha dato prova di grande resilienza, ha portato infatti il match al terzo dove ha dominato, sotto gli occhi della famiglia e di coach Patricio Remondegui: 5-7, 7-5, 6-1 lo score finale.

Semifinali: Marco Giovagnoli-Elio Testi (n.6) 6-0, 6-4, Gabriele Sgroi-Frederick Cortesi

Nel femminile il match-clou ha messo di fronte Anna Manfrin (Ct Cerea) e Gioia Bonomi (Tennis San Giovanni Lupatoto). Successo di Anna Manfrin, in una finale piuttosto combattuta, per 6-3, 7-6 (6). In semifinale Gioia Bonomi, testa di serie n.4, ha eliminato la n.1 del seeding, Matilde Dell’Antonia, per 6-1, 6-2, brillante anche Anna Manfrin (n.3) che, sempre in semifinale, si è imposta per 6-2, 6-4 sulla n.2 del tabellone riccionese, Agnese Stagni (Tc Ippodromo Cesena). Al termine le premiazioni effettuate dal presidente del Tennis Club Riccione, Moreno Pecci. Il giudice di gara è stato Simone Lusini.