Tennis, torneo del Gavettone: hurrà per Alessandro Capodimonte
Nella finale del torneo di terza organizzato dal Ct Venustas ha superato Samuele Giacomazzi al termine di un match combattuto
Al gran finale, sui campi del Circolo Tennis Venustas, il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Protagonisti del match-clou sono stati Samuele Giacomazzi (Nettuno Tc Bologna) ed Alessandro Capodimonte (Sena Tennis). Ha vinto il titolo Alessandro Capodimonte al termine di una combattuta finale per 6-3, 4-6, 10-7.
Quarti: Federico Bolognesi (3.1, n.1)-Gianfilippo Falconi (3.2, n.8) 6-2, 6-0, Samuele Giacomazzi (3.2)-Federico Attanasio (3.2, n.4) 6-2, 2-0 e ritiro, Alessandro Capodimonte (3.4)-Massimiliano Zamagni (3.1, n.3) 2-6, 6-2, 11-9, Flavio Millari (3.2)-Giovanni Neri (3.3) 6-2, 6-4. Semifinali: Giacomazzi-Bolognesi 6-2, 1-6, 10-8, Capodimonte-Millari 6-3, 6-3.
Il torneo è stato diretto dalla giudice di gara Elisa Vandi.