Tennis, torneo Open maschile del Ct Cicconetti: oggi semifinali
In campo dalle ore 17 Nicola Ravioli, Tommaso Filippi, Diego Zanni e Diego Orlando
Siamo alle semifinali, in programma oggi dalle 17, nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, dotato di 1500 euro di montepremi. Conquistano un posto tra i primi quattro due giocatori del Forum Tennis Forlì, Nicola Ravaioli e Tommaso Filippi, Diego Zanni (Tc Viserba) ed il giovane portacolori del Ten Sport Center di Pinarella, Diego Orlando.
Quarti: Nicola Ravaioli (2.5, n.1)-Luca Bartoli (2.6) 6-2, 6-2, Diego Zanni (2.6, n.4)-Enea Vinetti (2.7) 6-0, 6-2, Tommaso Filippi (2.5, n.2)-Federico Baldinini (2.6) 7-5, 6-1, Diego Orlando (2.8)-Mattia Benedetti (2.6, n.3) 2-6, 6-1 e ritiro. Oggi alle 17 va in scena la sfida Orlando-Filippi, alle 20 Ravaioli-Zanni.
Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.