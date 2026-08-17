Tennis, Trofeo del Gavettone: brillano Arrigoni, Silvagni, Cavalieri e Vannucci
Si gioca il tabellone finale al Circolo Tennis Venustas
E’ in pieno svolgimento la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina.
Approdano al 4° turno del tabellone finale, tra gli altri, Andrea Arrigoni (Ct Cesena), Matteo Silvagni (Ct Cerri), Alessandro Cavalieri (Ct Massa) ed Emanuel Vannucci (Tc San Marino).
Tabellone finale, 2° turno: Gianluca Pagliuca (3.5)-Marco Fuschillo (4.2) 6-1, 6-1, Samuele Cardinali (4.1)-Juri Gabellini (3.5) 3-6, 6-4, 10-6, Mirko Giardi (3.5)-Alessandro Giannini (4.1) 6-1, 7-5, Carlo Alberto Gualandri (3.4)-Bruno Zanini (4.3) 6-2, 6-1, Fabio Nicolella (3.5)-Diego Losignore (4.3) 6-1, 6-1, Federico Melli (3.5)-Andrea Bonivento (4.1) 7-6 (7), 4-6, 10-8.
3° turno: Andrea Arrigoni (3.4)-Tommaso Bergonzoni (4.1) 6-1, 6-2, Matteo Silvagni (3.3)-Matteo Ciccarelli (3.5) 6-1, 6-0, Alessandro Cavalieri (3.4)-Tommaso Onofri (4.3) 6-2, 6-0, Giovanni Di Gennaro (3.4)-Kevin Tafaj (4.2) 6-3, 6-3, Matteo Peppucci (3.4)-Marco Mazza (4.1) 6-0, 6-1, Emanuel Vannucci (3.5)-Lorenzo Kapros (3.4) 6-7 (7), 6-0, 10-5, Valerio Ferrari (3.4)-Andrea Battazza (3.5) 6-4, 6-1.
La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.