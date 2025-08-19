Tennis, trofeo del Gavettone: brillano Ascani, Coffari, Ferrari e Ravera
Avanza il torneo nazionale di terza categoria organizzato dal Ct Venustas
Avanza verso le battute finali, sui campi del Circolo Tennis Venustas, il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile.
Approdano al 4° turno nel tabellone finale, tra gli altri, Davide Coffari, Valerio Ferrari, Nicola Ravera ed Emanuele Ascani.
3° turno: Ernesto Stentella Liberati (3.3)-Francesco Maestri (4.1) 6-4, 6-0, Francesco Bagli (3.5)-Isaac Casalboni (3.3) 6-2, 6-3, Valerio Carli (3.5)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-3, 6-0, Francesco Mazzotti (3.4)-Francesco Pazzaglini (3.3) 6-1, 6-2, Marco Cola (3.3)-Andrea Pacchioni (3.5) 6-1, 6-4, Alessandro Cavalieri (3.3)-Alberto Compagnoni (3.4) 6-3, 2-6, 10-7, Luca Prati (3.5)-Marco Faoro (3.3) 3-6, 6-2, 10-4, Andrea Filanti (3.5)-Rocco Albini (3.3) 6-1, 6-4, Giovanni Neri (3.3)-Marco Vitali (4.4) 6-1, 6-2, Davide Coffari (3.4)-Jeremiah Tiger Pfister (3.3) 6-2, 6-2, Valerio Ferrari (3.4)-Marco Tonti (3.5) 7-6 (5), 6-2, Nicola Ravera (3.3)-Mario Borghi (3.4) 6-4, 6-2, Alessandro Bocchini (3.3)-Riccardo Fusconi (3.4) 6-4, 6-3, Alessandro Capodimonte (3.4)-Alessandro Monti (3.3) 7-5, 6-0, Emanuele Ascani (3.4)-Michele Tonti (3.3) 6-1, 6-1.