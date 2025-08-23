Altarimini

Tennis, trofeo del Gavettone di Igea Marina alle semifinali

Bolognesi, Millari, Giacomazzi e Capodimonte si giocano il trofeo di terza categroria organizzato dal Ct Venustas

A cura di Redazione
23 agosto 2025 18:57
Tennis, trofeo del Gavettone di Igea Marina alle semifinali - Da sinistra Ferrari ed Attanasio
Da sinistra Ferrari ed Attanasio
Sport
Condividi

E’ approdato alle semifinali, sui campi del Circolo Tennis Venustas, il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Conquistano un posto tra i primi quattro Federico Bolognesi, Samuele Giacomazzi, Flavio Millari ed Alessandro Capodimonte. Domani le semifinali (dalle 10.30), la finalissima nel pomeriggio alle 16.30.

Ottavi: Federico Attanasio (3.2, n.4)-Valerio Ferrari (3.4) 4-6, 6-4, 10-2, Massimiliano Zamagni (3.1, n.3)-Emanuele Ascani (3.4) 6-4, 2-6, 12-10.

Quarti: Federico Bolognesi (3.1, n.1)-Gianfilippo Falconi (3.2, n.8) 6-2, 6-0, Samuele Giacomazzi (3.2)-Federico Attanasio (3.2, n.4) 6-2, 2-0 e ritiro, Alessandro Capodimonte (3.4)-Massimiliano Zamagni (3.1, n.3) 2-6, 6-2, 11-9, Flavio Millari (3.2)-Giovanni Neri (3.3) 6-2, 6-4.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini