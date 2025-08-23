Tennis, trofeo del Gavettone di Igea Marina alle semifinali
Bolognesi, Millari, Giacomazzi e Capodimonte si giocano il trofeo di terza categroria organizzato dal Ct Venustas
E’ approdato alle semifinali, sui campi del Circolo Tennis Venustas, il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Conquistano un posto tra i primi quattro Federico Bolognesi, Samuele Giacomazzi, Flavio Millari ed Alessandro Capodimonte. Domani le semifinali (dalle 10.30), la finalissima nel pomeriggio alle 16.30.
Ottavi: Federico Attanasio (3.2, n.4)-Valerio Ferrari (3.4) 4-6, 6-4, 10-2, Massimiliano Zamagni (3.1, n.3)-Emanuele Ascani (3.4) 6-4, 2-6, 12-10.
Quarti: Federico Bolognesi (3.1, n.1)-Gianfilippo Falconi (3.2, n.8) 6-2, 6-0, Samuele Giacomazzi (3.2)-Federico Attanasio (3.2, n.4) 6-2, 2-0 e ritiro, Alessandro Capodimonte (3.4)-Massimiliano Zamagni (3.1, n.3) 2-6, 6-2, 11-9, Flavio Millari (3.2)-Giovanni Neri (3.3) 6-2, 6-4.