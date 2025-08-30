Tennis, Us Open: eliminati Darderi e Paolini. Oggi tocca a Sinner e al derby Musetti-Cobolli

Sinner, atteso al debutto contro l’americano Christopher Eubanks

Agli Us Open si chiude con due sconfitte la giornata degli italiani: Luciano Darderi e Jasmine Paolini sono stati eliminati al primo turno. Darderi si è arreso in tre set al francese Arthur Fils, mentre Paolini, dopo un buon avvio, è stata superata dalla statunitense Claire Liu.

Oggi, però, il tennis azzurro ha nuove carte da giocare. In campo ci sarà Jannik Sinner, atteso al debutto contro l’americano Christopher Eubanks, mentre lo spettacolo sarà garantito dal derby tutto italiano tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, che si sfideranno per un posto al secondo turno.

Con questi incontri, la pattuglia azzurra proverà a riportare entusiasmo e risultati positivi a New York.