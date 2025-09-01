Tennis, Us Open: Sinner e Musetti a caccia dei quarti
Stasera in campo i due azzurri per gli ottavi di finale: l’altoatesino parte da favorito, il carrarino cerca l’impresa
Jannik Sinner e Lorenzo Musetti tornano protagonisti a New York. Nella serata di oggi i due azzurri scenderanno in campo per gli ottavi di finale degli Us Open, ultimo Slam della stagione.
Sinner, testa di serie numero uno del tennis italiano e tra i grandi favoriti del torneo, affronterà un avversario ostico ma alla sua portata. Dopo un percorso convincente nei primi turni, l’altoatesino vuole confermare il suo stato di forma e conquistare per la seconda volta in carriera i quarti a Flushing Meadows.
Discorso diverso per Musetti, chiamato a una sfida di altissimo livello. Il giocatore toscano dovrà esprimere il meglio del suo tennis creativo e aggressivo per provare a sovvertire i pronostici.
La serata americana, che si annuncia ricca di emozioni per i tifosi italiani, potrebbe regalare uno storico doppio passaggio del turno. In caso di vittoria di entrambi, Sinner e Musetti approderebbero insieme ai quarti di uno Slam per la prima volta, un traguardo che testimonia la crescita costante del movimento tennistico tricolore.