Tennis – Wta Cincinnati: Bronzetti agli ottavi, vittoria in rimonta contro Ostapenko

Ora sfida Coco Gauff. L’azzurra supera la lettone in tre set e conquista un posto tra le migliori sedici.

Lucia Bronzetti continua il suo cammino vincente al Wta 1000 di Cincinnati. Dopo l’esordio positivo, l’azzurra ha centrato un’altra vittoria in rimonta, questa volta ai danni della lettone Jelena Ostapenko, numero 30 del ranking mondiale, con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4.

Partenza difficile per la tennista riminese, che ha ceduto nettamente il primo set. Nel secondo e nel terzo, però, Bronzetti ha alzato il livello, imponendo il suo ritmo e sfruttando i cali di concentrazione dell’avversaria.

Con questo successo, la 25enne italiana approda agli ottavi di finale, dove l’attende un test di altissimo livello contro la statunitense Coco Gauff, attuale numero 2 del mondo e favorita di casa.

La giornata di ieri è stata condizionata dal maltempo, che ha costretto gli organizzatori a rinviare o interrompere diversi incontri sia nel tabellone femminile sia in quello maschile del Masters 1000. I match saranno recuperati oggi, tempo permettendo.