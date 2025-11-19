Tensione ai confini: nuovo attacco russo sull’Ucraina, Polonia e Romania alzano i caccia

Raid su Leopoli e Ternopil: Varsavia chiude due aeroporti e un consolato russo; Bucarest intercetta un drone di Mosca

Un nuovo attacco russo nella notte ha colpito l’Ucraina occidentale, causando nove morti tra Leopoli e Ternopil. L’intensità dei raid ha spinto i Paesi confinanti ad alzare il livello di allerta.

La Polonia ha temporaneamente chiuso gli aeroporti di Rzeszów e Lublino e fatto decollare caccia nazionali e alleati per proteggere lo spazio aereo. Varsavia, inoltre, ha deciso di chiudere il consolato russo di Danzica, l’ultimo rimasto nel Paese, in risposta a un recente episodio di sabotaggio attribuito a Mosca.

Anche la Romania ha fatto decollare i suoi jet dopo l’ingresso di un drone russo nel proprio spazio aereo, intercettato e seguito fino alla perdita del segnale.

Gli eventi confermano un crescente coinvolgimento dei Paesi Nato nella gestione delle conseguenze del conflitto, mentre l’escalation tra Russia e Stati vicini continua a intensificarsi.