Tensione alle stelle al GT Endurance di Misano: volano le mani nei box

Comportamento antisportivo ai box: il Collegio squalifica l’Audi

La domenica del GT Endurance a Misano avrebbe dovuto chiudersi con i bilanci tecnici della prima gara stagionale, invece si è trasformata in un caso disciplinare destinato a far discutere. Nel paddock del Misano World Circuit Marco Simoncelli, infatti, la tensione accumulata dopo un contatto in pista tra l’Audi #99 e la Lamborghini #66 è esplosa in una rissa ai box che ha coinvolto membri dei team Tresor Attempto Racing e Vincenzo Sospiri Racing.

Secondo quanto riportato nel provvedimento dei commissari, alcuni componenti della squadra Audi si sarebbero diretti nel box rivale dando vita a un confronto acceso, poi sfociato in spintoni e contatti fisici. Le immagini del parapiglia, riprese dai presenti, hanno iniziato a circolare rapidamente sui social.

Il prologo dell’episodio era avvenuto in pista: durante la penultima ripartenza dalla Safety Car, alla curva della Quercia, la Lamborghini #66 aveva colpito l’Audi #99, manovra già sanzionata con un drive through. Nonostante ciò, la vettura Tresor Attempto Racing aveva chiuso la gara al quarto posto. Ma il peggio è arrivato una volta rientrati ai box, dove la tensione è esplosa in una vera e propria zuffa sedata solo dall’intervento dei commissari e dei carabinieri. Vincenzo Sospiri e un suo meccanico sono stati medicati al centro medico dell’autodromo per le lesioni riportate.

Il referto di gara parla chiaro: il comportamento del team Audi viola il Codice di comportamento sportivo e i principi di lealtà e non violenza. La sanzione è la più severa: la cancellazione dell’Audi #99 dalla classifica finale. L’episodio è stato inoltre segnalato al Giudice sportivo per ulteriori provvedimenti, anche alla luce del danno d’immagine arrecato al campionato e alla Federazione.