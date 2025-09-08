Tensione nella Lega con Vannacci, Meloni nel mirino per il weekend a New York
Centinaio chiede un chiarimento prima di Pontida. La premier replica alle polemiche su presunti voli di Stato: “Solo falsità, con mia figlia ho viaggiato su voli di linea”
Alta tensione nella Lega intorno alla figura del generale Roberto Vannacci. “Rispetti le regole, non è lui il leader, serve un chiarimento prima di Pontida”, ha dichiarato il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, intervenendo dopo le recenti prese di posizione del governatore lombardo Attilio Fontana.
Vannacci, da parte sua, minimizza: “Nessuna replica, andiamo avanti tutti insieme per una Lega sempre più grande e influente. Ognuno porta il meglio di sé”.
Parallelamente, si accende la polemica sul weekend a New York della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il deputato di Italia Viva Luigi Marattin Borghi ha presentato un’interrogazione parlamentare, citando indiscrezioni secondo cui la premier avrebbe utilizzato un volo di Stato per il viaggio.
Immediata la smentita di Palazzo Chigi: “Il presidente del Consiglio ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Ha viaggiato con voli di linea. Verranno intraprese vie legali contro chi diffonde notizie false”.
Intanto, sul fronte economico, il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani rilancia la sua proposta in vista della prossima manovra: “Detassare le tredicesime per sostenere i lavoratori e le famiglie”.