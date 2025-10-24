Tensione nella maggioranza sulla manovra: scontro tra Lupi e Tajani

Botta e risposta tra i leader di Noi Moderati e Forza Italia sulle misure economiche

Ancora tensioni all’interno della maggioranza di governo sulla legge di bilancio. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rivendicato la linea dura di Forza Italia in difesa del sistema bancario, dichiarando di aver fatto “di tutto affinché né le banche né le assicurazioni fossero considerate mucche da mungere o nemici della società ai quali estorcere soldi”.

Parole che hanno provocato la dura reazione di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, che ha replicato: “Nessuno del centrodestra pensa che banche e assicurazioni siano mucche da mungere. Ricordo a Tajani che nel vertice che abbiamo fatto lui ha condiviso ogni cosa che abbiamo deciso”.

Non si è fatta attendere la controreplica del capo di Forza Italia: “Lupi è un po’ Pinocchio, ma lo perdono. Ha detto che sapevo tutto, ma nessuno sapeva nulla, neppure dei tagli alle metro e dell’aumento della cedola sugli affitti”.

Mentre sul fronte politico la tensione resta alta, dal punto di vista finanziario arriva una buona notizia per il Tesoro: il Btp Valore ha chiuso la sua ultima emissione con una raccolta complessiva di oltre 16,5 miliardi di euro, confermando l’interesse dei risparmiatori italiani per il titolo di Stato dedicato ai piccoli investitori.