Tensione tra FdI e Quirinale

Scontro sulle accuse de La Verità: Bignami chiede una smentita, il Colle replica parlando di “attacchi ridicoli”

La polemica tra Fratelli d’Italia e il Quirinale si accende dopo la pubblicazione, sul quotidiano La Verità, di un articolo dal titolo “Il piano del Quirinale per fermare la Meloni”. Nel pezzo, si ipotizza che alcuni consiglieri del presidente della Repubblica — in particolare Francesco Saverio Garofani — si starebbero muovendo con l’intento di ostacolare Giorgia Meloni, impedendole di concludere il mandato e di ricandidarsi nel 2027.

Di fronte a tali ricostruzioni, il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, ha chiesto alla Presidenza della Repubblica una smentita formale. «Confidiamo che queste ricostruzioni siano smentite senza indugio, in ossequio al rispetto che si deve all’importante ruolo ricoperto — ha dichiarato —, dovendone diversamente dedurne la fondatezza».

La risposta del Quirinale è stata immediata e molto dura. «Si registra stupore — si legge nella nota — per la dichiarazione del capogruppo del partito di maggioranza relativa, che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica, costruito sconfinando nel ridicolo».

A sua volta, il direttore de La Verità, Maurizio Belpietro, ha ribattuto criticamente alla replica del Colle: «Ridicolo è chi silenzia», ha affermato, rivendicando il lavoro del suo giornale e respingendo le accuse.

La vicenda contribuisce ad alimentare un clima di tensione tra istituzioni e maggioranza, con un confronto sempre più serrato sul ruolo del Quirinale e sulla narrazione mediatica attorno al governo e alla figura della presidente del Consiglio.