Tensioni al rave di Modena e shock a Torino: 15enne invalido torturato da coetanei nella notte di Halloween

A Campogalliano scontri tra partecipanti e polizia durante un rave non autorizzato

Si è concluso con tensioni e scontri con la polizia il rave di Halloween organizzato abusivamente nell’ex fabbrica Bugatti di Campogalliano, in provincia di Modena. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, alcuni partecipanti avrebbero tentato di forzare il cordone di sicurezza per evitare i controlli, dando vita a momenti di forte tensione. Sono stati segnalati lanci di sassi e lacrimogeni, cui la polizia ha risposto con alcune cariche di contenimento. Alcune persone sono state fermate per accertamenti.

Nel frattempo, a Torino, si indaga su un grave episodio di violenza avvenuto durante la notte di Halloween. Una madre ha denunciato sui social le torture subite dal figlio quindicenne, invalido, ad opera di un gruppo di coetanei. Stando al racconto della donna, il ragazzo sarebbe stato chiuso per ore in una stanza, minacciato con un cacciavite, rasato su testa e sopracciglia, quindi costretto a immergersi nelle acque del Po, prima di essere abbandonato nei pressi della stazione di Porta Nuova.

I carabinieri stanno verificando la veridicità dei fatti e hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili. Le autorità hanno espresso «profonda preoccupazione» per la gravità dell’episodio e invitano eventuali testimoni a collaborare con le forze dell’ordine.