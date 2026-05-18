Tenta di rapinare una donna e investe un poliziotto: arrestato nella notte a Rimini

Rifiuta alcoltest e droga test dopo la fuga: giovane finisce in carcere

Nella notte tra il 16 e il 17 maggio, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini ha arrestato un giovane italiano, ritenuto responsabile di tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato intorno alle 3.35 nella zona sud del territorio comunale, quando una pattuglia delle Volanti, impegnata nel consueto servizio di controllo, ha sorpreso il giovane mentre tentava di sottrarre la borsa a una persona. Alla vista degli agenti, il ragazzo è fuggito a bordo di un motoveicolo.

Nel tentativo di bloccarlo, uno degli operatori è stato investito dal mezzo ed è caduto a terra insieme al fuggitivo, riportando lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni.

Il giovane è stato immediatamente immobilizzato e accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. Durante le verifiche previste dal Codice della Strada, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici.

Terminate le formalità, l’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.