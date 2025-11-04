Tenta di scappare da Le Befane con 200 euro di vestiti rubati: arrestato

L'uomo, 36 anni, è stato notato dal personale addetto alla sicurezza

Un 36enne originario del milanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini per l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato. Ieri pomeriggio (lunedì 3 novembre) l'uomo è stato notato dal personale addetto alla sicurezza di un negozio di abbigliamento de Le Befane mentre tentava di allontanarsi. I suoi atteggiamenti avevano destato sospetti, che sono stati poi confermati: i Carabinieri, giunti sul posto, lo hanno fermato e trovato in possesso di una borsa con all'interno capi di abbigliamento, senza i dispositivi anti-taccheggio, del valore di 200 euro. Il 36enne è rimasto una notte ai domiciliari presso la stanza di albergo nella quale è attualmente alloggiato, poi è stato sottoposto al processo per direttissima.