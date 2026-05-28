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Tenta di sedurre un anziano per rubargli la collana: arrestata 27enne

Determinante anche l’intervento di alcuni residenti, che hanno filmato la scena e aiutato gli agenti a ricostruire l’accaduto

A cura di Glauco Valentini Redazione
28 maggio 2026 07:21
Tenta di sedurre un anziano per rubargli la collana: arrestata 27enne -
Rimini
Cronaca
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Avrebbe cercato di derubare un 75enne dopo averlo avvicinato con avances sessuali, ma il colpo è fallito perché la collana è rimasta impigliata nella maglia dell’uomo. La protagonista, una 27enne rumena già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dalla Polizia di Stato nei pressi di via Sinistra del Porto.

Determinante anche l’intervento di alcuni residenti, che hanno filmato la scena e aiutato gli agenti a ricostruire l’accaduto. La donna è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.

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