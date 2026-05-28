Tenta di sedurre un anziano per rubargli la collana: arrestata 27enne

Determinante anche l’intervento di alcuni residenti, che hanno filmato la scena e aiutato gli agenti a ricostruire l’accaduto

Avrebbe cercato di derubare un 75enne dopo averlo avvicinato con avances sessuali, ma il colpo è fallito perché la collana è rimasta impigliata nella maglia dell’uomo. La protagonista, una 27enne rumena già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dalla Polizia di Stato nei pressi di via Sinistra del Porto.

Determinante anche l’intervento di alcuni residenti, che hanno filmato la scena e aiutato gli agenti a ricostruire l’accaduto. La donna è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.