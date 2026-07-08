Tentano la truffa del finto incidente: due denunciati e allontanati da San Marino

La Guardia di Rocca interviene a Dogana e blocca il raggiro ai danni di un automobilista prima che consegni il denaro

Volevano estorcere denaro a un automobilista simulando un incidente stradale, ma il tentativo è stato sventato dalla Guardia di Rocca. È accaduto sabato mattina a Dogana, dove due cittadini italiani sono stati denunciati e allontanati dal territorio con divieto di rientro.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero cercato di convincere un automobilista italiano, arrivato a San Marino per fare acquisti, di aver provocato un sinistro. Per rendere credibile la messinscena, uno di loro avrebbe simulato un danno al paraurti del veicolo della vittima, che stava per consegnare una somma di denaro.

L'intervento della pattuglia, attivata dopo una segnalazione su un'auto sospetta, ha evitato che la truffa andasse a segno. I due sono stati accompagnati negli uffici della Guardia di Rocca, dove hanno ammesso le proprie responsabilità. Le autorità rinnovano l'invito ai cittadini a prestare attenzione alle truffe del finto incidente e ad altri raggiri ai danni delle persone più vulnerabili.