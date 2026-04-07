Tentata rapina impropria al Lidl: fermato dai clienti e dalla Polizia

L’uomo, sorpreso a nascondere alcolici nello zaino, ha spintonato la vigilanza prima dell’arrivo della Polizia

Nella serata del 6 aprile, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un uomo sospettato di tentata rapina impropria.

Intorno alle 20, una Volante è intervenuta presso il supermercato Lidl dopo la segnalazione di un individuo che aveva nascosto alcune bottiglie di alcol nello zaino, cercando poi di uscire senza pagare.

Sul posto, gli agenti hanno raccolto la testimonianza di un cliente, un militare fuori servizio, che aveva notato l’uomo muoversi con fare sospetto tra gli scaffali e occultare della merce. Alla cassa, l’uomo ha pagato soltanto una lattina.

Superate le casse, è stato fermato dalla sicurezza del supermercato, ma ha tentato di fuggire spintonando l’addetto, facendolo cadere a terra. L’intervento del militare ha permesso di bloccarlo fino all’arrivo della pattuglia.

Anche all’arrivo degli agenti, l’uomo ha opposto resistenza. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per tentata rapina impropria e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo