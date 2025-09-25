Tentato furto, inseguimento e auto rubata abbandonata a Gualdicciolo

Polizia Civile e Gendarmeria intercettano un’auto rubata davanti alla Banca di San Marino: i malviventi riescono a dileguarsi, ritrovato un estintore vicino al fiume

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle ore 2, una pattuglia automontata della Polizia Civile è intervenuta a Chiesanuova, nei pressi della Cassa di Risparmio, su richiesta della Centrale Operativa Interforze, in supporto alla Gendarmeria per la ricerca di un veicolo sospetto coinvolto in un tentato furto.

Il mezzo, inizialmente segnalato in fuga oltre il confine, è rientrato poco dopo in territorio sammarinese dal varco di Gualdicciolo. Poco dopo le 3 la pattuglia della Polizia Civile, in transito su via Fabrizio da Montebello, lo ha intercettato davanti alla Banca di San Marino: l’auto era ferma con le luci accese ma senza occupanti.

Durante la perlustrazione dell’area, gli agenti hanno udito rumori riconducibili a soggetti in fuga sul retro dell’edificio, lato fiume, ma non è stato possibile bloccarli. Sul posto è stato rinvenuto un estintore abbandonato.

Dagli accertamenti è emerso che l’autovettura risultava rubata nel Riminese poche ore prima. L’intervento si è concluso con l’arrivo della Gendarmeria e del reperibile del Corpo, cui è stato affidato il mezzo per il proseguo delle indagini.