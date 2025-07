Tentato furto notturno a Rivazzurra, la forbice si rompe e tradisce i ladri

Due persone sorprese dalla Polizia mentre tentavano di svuotare una macchinetta automatica

Hanno scassinato una macchinetta self service con una forbice per potare ed un coltello multiuso: due persone sono state colte in flagranza dalla Polizia di Rimini. E' successo nella notte appena trascorsa a Rivazzurra in un residence. I due hanno forzato la porta d'ingresso della struttura e si sono diretti verso le macchinette. Mentre armeggiavano una parte della forbice si è spezzata ed è rimasta incastrata all'interno del distributore automatico. I due erano riusciti a racimolare circa 100 euro in monete.

La Polizia è giunta tempestivamente dopo una segnalazione al 112 ed ha potuto ricostruire l'accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza.

I due sono stati arrestati e devono rispondere di furto aggravato e porto d'armi ed oggetti atti ad offendere.

Verranno processati per direttissima.