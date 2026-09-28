Terapie avanzate e radiofarmaci, a Rimini il VI convegno italiano

Dal 30 settembre al 2 ottobre oltre 60 esperti si confronteranno su ricerca, applicazioni cliniche, produzione e regolamentazione dell’innovazione in campo oncologico

Dalla ricerca alla pratica clinica, passando per produzione, trasferimento tecnologico e regolamentazione: saranno questi alcuni dei temi al centro del VI Convegno Italiano sulle Terapie Avanzate e i Radiofarmaci, in programma a Rimini dal 30 settembre al 2 ottobre 2026. Promosso da IRST “Dino Amadori” IRCCS, il convegno riunirà clinici, ricercatori, rappresentanti dell’industria e autorità regolatorie per discutere gli sviluppi più recenti nel campo degli Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) e dei Radiofarmaci.

Con oltre 60 relatori, il programma propone tre giornate di confronto dedicate agli aspetti scientifici, clinici, produttivi e regolatori delle terapie avanzate e dei radiofarmaci. L’incontro, patrocinato da AFI – Associazione Farmaceutici Industria, AIMN – Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, GICR - Gruppo Interdisciplinare Chimica dei Radiofarmaci e NOTA – Network Officine Terapie Avanzate APS, è a numero chiuso e riservato a professionisti del settore, medici, biologi, tecnici di laboratorio, infermieri e farmacisti.

Responsabili scientifici del convegno sono Massimiliano Petrini e Manuela Monti, dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS.

Il programma si articola in due filoni paralleli dedicati alle terapie avanzate e ai radiofarmaci, per un totale di sette sessioni scientifiche. Tra i temi affrontati figurano l’impiego delle cellule iPSC e delle cellule geneticamente modificate, il gene editing, le nuove frontiere della terapia con radiofarmaci, gli aspetti regolatori e l’accesso precoce all’innovazione, Ampio spazio sarà dedicato anche alla teranostica, una strategia che permette di individuare specifici bersagli tumorali e utilizzare radiofarmaci mirati per il trattamento, insieme agli aspetti legati al trasferimento tecnologico e alla produzione e al controllo qualità delle ATMP.

Per informazioni è possibile consultare i siti di IRST e Proeventi o scrivere a [email protected]. Sede del convegno è il Centro Congressi SGR, Rimini.