Terno fortunato a Cattolica, vincita da 22.500 euro al Lotto
Il concorso del 16 dicembre premia la Regina, mentre l’Emilia-Romagna festeggia complessivamente vincite per 4,7 milioni
A cura di Redazione
17 dicembre 2025 11:09
Emilia-Romagna in festa con il Lotto. Nel concorso di martedì 16 dicembre 2025, come riporta Agipronews, è stata infatti centrata una vincita da 22.500 euro in via Ferrara a Cattolica grazie a un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro, per un totale di oltre 1,2 di euro da inizio 2025.