"Terremoto" a La Fiorita: via il tecnico Ceci. Tra i papabili Scardovi e Lilli

Fatale a Ceci la sconfitta con l'Academy San Marino

Colpo di scena nel campionato sammarinese. La Fiorita, una delle squadre top del campionato e candidata allo scudetto, fermata sul pareggio dall’Academy San Marino, ha deciso di esonerare il tecnico Stefano Ceci. Una decisione inattesa perché arrivata alla seconda giornata dopo il pareggio all’esordio contro la Virtus e con tanto tempo davanti. Con l'esonero di Ceci arrivano le dimissioni del suo secondo, Marco Protti. "Ad entrambi il club desidera rivolgere un sentito ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrato in queste due stagioni, culminate con la vittoria di Coppa Titano e due partecipazioni consecutive ai preliminari di Uefa Conference League", scrive La Fiorita in una nota.

Contattati sia Massimo Scardovi sia Simone Lilli. La decisione sarà presa a breve. Escluso il ritorno in panchina di Berardi, ora nel ruolo di dirigente.



