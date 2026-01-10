Terremoto a Reggio Calabria: scossa di magnitudo 5.1 avvertita anche in Sicilia

Epicentro in mare al largo della costa ionica, a 65 chilometri di profondità. Nessun danno segnalato, ma avviate verifiche dalla Protezione Civile

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata avvertita alle 05:53 di questa mattina a Reggio Calabria. Il sisma è stato percepito distintamente anche a Messina e in diverse altre aree della Sicilia e della Calabria, causando momenti di apprensione tra la popolazione.

Secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro del terremoto è stato localizzato in mare, al largo della costa ionica, a una profondità di circa 65 chilometri.

La Protezione Civile ha fatto sapere che, al momento, non risultano danni a persone o cose. Tuttavia, sono state disposte verifiche e controlli nelle zone più vicine all’epicentro, a scopo precauzionale.

La situazione è costantemente monitorata dalle autorità competenti.