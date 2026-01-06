Terremoto ai Campi Flegrei, due scosse nella notte avvertite a Napoli

Maltempo: allerta arancione nel Lazio e in Molise. A Roma annullata la discesa della Befana per motivi di sicurezza

Due scosse di terremoto con epicentro nell’area dei Campi Flegrei sono state avvertite distintamente a Napoli nella notte, svegliando numerosi residenti. La prima scossa, di magnitudo 3.1, è stata registrata alle 3.23 a una profondità di 2,4 chilometri. A distanza di circa un minuto è seguita una seconda scossa, di magnitudo 2.9, con ipocentro a 2,7 chilometri. Non si segnalano danni a persone o cose, ma l’evento ha riacceso la preoccupazione legata al fenomeno del bradisismo che interessa l’area flegrea.

Sul fronte meteorologico, la Protezione civile ha diramato per la giornata odierna un’allerta arancione per il maltempo in Lazio e Molise, mentre è gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud. A Roma, a causa delle avverse condizioni atmosferiche e per ragioni di sicurezza, è stata sospesa la tradizionale discesa della Befana dei vigili del fuoco in piazza Navona, evento molto atteso soprattutto dai più piccoli.