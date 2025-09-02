Terremoto in Afghanistan, oltre 1.400 le vittime: il bilancio continua a salire

Il presidente Mattarella esprime cordoglio per le vittime della tragedia

Il bilancio del devastante terremoto che ha colpito l’Afghanistan orientale è salito a oltre 1.400 morti, e secondo le autorità locali il numero delle vittime è destinato a crescere ulteriormente.

A renderlo noto è stato il portavoce del governo talebano, Zabihullah Mujahid, che ha riferito come nella sola provincia di Kunar, la più colpita dal sisma di magnitudo 6.0, siano già state accertate almeno 1.411 vittime e oltre 3.100 feriti.

La comunità internazionale segue con apprensione l’evolversi della situazione, mentre i soccorsi tentano di raggiungere le zone più isolate, spesso difficilmente accessibili.

Anche dall’Italia sono giunti messaggi di solidarietà. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale:

«Addolorati dalle notizie che giungono dalle province afghane colpite nelle scorse ore da un devastante terremoto, prevalgono sentimenti di profondo cordoglio per le numerosissime vittime».

Le autorità temono che il numero dei morti e dei feriti possa crescere ancora nelle prossime ore, mentre continuano le operazioni di soccorso e recupero nelle aree più colpite.