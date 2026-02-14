Terreno instabile, servono interventi strutturali: lavori al cimitero di Ciola Corniale a Santarcangelo

L’amministrazione comunale non rilascerà nuove concessioni in via precauzionale

Partirà a breve un intervento di manutenzione straordinaria da 60mila euro per il cimitero di Ciola Corniale, nel comune di Santarcangelo: lo ha stabilito la Giunta recentemente, approvando il Documento di indirizzo alla progettazione che nelle prossime settimane sarà sviluppato nelle progettualità esecutive. L’intervento prevede innanzitutto il consolidamento delle fondamenta in punti strategici dell’area, attraverso iniezioni di resine e smalti espandenti, oltre che l’applicazione di barre metalliche resinate. Seguirà poi un calendario di manutenzioni programmate, mentre proseguiranno le attività di monitoraggio già avviate.

Gli interventi, infatti, sono stati programmati dopo una campagna di indagine conoscitiva durata oltre un anno, durante la quale sono state effettuate verifiche sia geologiche sia ingegneristiche per valutare lo stato di dissesto dell’area. Le analisi hanno accertato che, pur restando attualmente pienamente agibile, il cimitero sorge su un terreno instabile e presenta un cedimento strutturale tale da non rendere possibile stimare ragionevolmente se e in che tempi le condizioni potrebbero divenire incompatibili con le ordinarie attività di tumulazione e inumazione nel cimitero, considerato che possono avere una durata di quarant’anni.

Per tale ragione, l’amministrazione comunale ha ritenuto, in via precauzionale, di non concedere nuove concessioni pur continuando a garantire quelle già esistenti.

L’intervento in programma consentirà di mantenere il cimitero funzionale e sicuro per gli utenti: attualmente l’area non presenta alcun rischio per le persone, in ogni caso l’Amministrazione comunale proseguirà le attività di monitoraggio costante.