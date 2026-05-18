"Terrorizzata, al buio e colpita da 29 coltellate": la durissima requisitoria sul delitto Paganelli

Il pm in aula: "Pierina uccisa brutalmente da una persona che conosceva"

Si avvia verso la conclusione il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, con l’inizio della requisitoria del pubblico ministero Daniele Paci nel procedimento che vede imputato Louis Dassilva.

L’udienza si è svolta nell’aula D del tribunale per un problema tecnico all’aula Falcone-Borsellino. Intanto, dopo il via libera iniziale alle riprese audio-video in aula, la difesa di Dassilva si è opposta: sarebbe stato lo stesso imputato, dopo un confronto con i legali Riario Fabbri e Andrea Guidi, a negare il consenso.

In apertura della requisitoria, il pm ha ricordato Pierina Paganelli come “una donna amorevole e forte”, sottolineando la brutalità dell’omicidio: “Non meritava di morire terrorizzata, al buio, con 29 coltellate, da una persona che conosceva”.

Secondo l’accusa, Dassilva avrebbe mentito fin dall’inizio, anche su dettagli personali, e il movente sarebbe legato alla relazione extraconiugale con Manuela Bianchi. Per il pm, Pierina era pronta a scoprire la verità e questo avrebbe messo a rischio la stabilità costruita da Dassilva in Italia, compreso il sostegno economico alla sua famiglia in Senegal.

Tra gli elementi indicati dall’accusa ci sono abiti “troppo puliti” la sera del del delitto, la presunta simulazione della zoppia, il mancato ritrovamento del Dna spiegato con una cattiva conservazione dei reperti e le dichiarazioni di Manuela Bianchi, considerate riscontrate da dati tecnici e perizie.

Il pm ha inoltre escluso definitivamente la pista alternativa dei fratelli Bianchi: “Non è mai esistita, lo dicono le indagini”.